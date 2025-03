Novo Honda HR-V é flagrado em SP; veja o que já sabemos sobre o SUV

O novo Honda HR-V foi visto e registrado em testes na cidade paulista de Sumaré, no interior de São Paulo. O modelo japonês rodava com camuflagem em imagens publicadas pela página de Instagram Placa Verde.

O que aconteceu

O novo Honda HR-V, com camuflagem, foi flagrado em testes na cidade onde fica uma das fábricas da montadora no interior de São Paulo.

O SUV - que já é comercializado em Ásia e Europa e, segundo colunista do UOL Carros Jorge Moraes, será apresentado no Brasil em junho no Festival Interlagos - possui mudanças sutis no visual. As imagens do modelo no Brasil mostram um novo layout na traseira, grade dianteira redesenhada e novos gráficos de LED na iluminação.