Novo SUV, Tera é a carta na manga da Volks para barrar a liderança da Fiat

A Volkswagen usou a apoteose do carnaval do Rio de Janeiro para apresentar sua principal aposta para voltar a liderar o mercado automotivo nacional. O Tera chega com a missão de disputar clientes em uma categoria que ainda não empolgou os brasileiros. Fiat Pulse e Renault Kardian são os concorrentes da novidade da marca alemã, mas, apesar de serem a porta de entrada no mundo dos SUVs, ambos não decolaram como desejo de consumo.

Será que o Tera vai virar esse jogo? Mesmo sem saber ainda o preço, fica claro que o SUV de entrada vai ocupar o espaço entre o Polo e o Nivus. As versões mais baratas devem, até mesmo, tirar clientes do hatch, que é o carro de passeio mais vendido do país.

O presidente da VW, Ciro Possobom falou que vai subir de 24% para 30%. O chefe, que já cuidou de finanças, celebra antes de o carro chegar à mesa.