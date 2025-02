Nissan em crise: veja a situação no mundo e se isso pode afetar o Brasil

Mas se, em época de crise, cada oportunidade importa, o Brasil pode se dar bem. Isso porque o Kicks encerrou 2024 com recorde histórico de vendas no país: 60.464, que puseram-no em nono lugar no ranking geral de vendas e na quarta posição entre os SUVs.

Em momento que cada pouco importa, fábrica de Resende (RJ) ganhará importância para a saúde financeira da Nissan Imagem: Divulgação

Esse resultado fortalece os planos da Nissan, que vem realizando um investimento de R$ 2,6 bilhões na fábrica de Resende (RJ). Nos próximos, a unidade carioca iniciará a produção da nova geração do Kicks, de um motor 1.0 turboflex que equipará o modelo e de um SUV inédito.

Com esse portfólio, a marca espera que os produtos que saem do Rio de Janeiro sejam exportados para mais de 20 países. E, por detalhes como esse, a indústria nacional pode sair ganhando de uma briga bem maior.

"A Nissan não é uma empresa gigante no Brasil, mas não se pode deixar ao luxo de fechar as operações no país em que está se tornando um hub interessante de produção", completou Milad Kalume Neto.