Stellantis anuncia R$ 30 bilhões para lançar 40 veículos no Brasil até 2030

O anúncio da empresa acontece após concorrentes também comunicarem investimentos no país: General Motors (R$ 7 bilhões de 2024 a 2028); Volkswagen (R$ 16 bilhões de 2022 a 2028); Toyota (R$ 11 bilhões até 2030); Great Wall (R$ 10 bilhões entre 2023 e 2032), Renault (R$ 5,1 bilhões de 2021 a 2027); Caoa (R$ 4,5 bilhões entre 2021 e 2028); BYD (R$ 3 bilhões de 2024 e 2030) e Nissan (R$ 2,8 bilhões de 2023 a 2025).

Este anúncio solidifica nossa confiança e comprometimento com o futuro da indústria automotiva sul-americana e é uma resposta ao ambiente de negócios favorável que encontramos aqui", disse Tavares.

Da mesma forma que aportes de outras montadoras, o mega investimento da Stellantis tem foco no desenvolvimento e na produção de veículos eletrificados. No caso do grupo automotivo europeu, o objetivo é lançar híbridos flex ou modelos 100% elétricos, para atingir as metas de descarbonização e atender os limites de emissões de poluentes exigidos pelo governo no programa de incentivo à indústria automotiva Mover.

De acordo com a Stellantis, os R$ 30 bilhões hoje anunciados servirão para o lançamento de 4 novas plataformas globais, com as quais serão produzidos os 40 novos produtos nas fábricas da Stellantis no Brasil.

Dessas plataformas, três serão híbridas flex, combinando propulsão elétrica com motor a combustão abastecido tanto com gasolina quanto com etanol em qualquer proporção. Batizada como Bio-Hybrid, a tecnologia incluirá motores híbridos leves, híbridos tradicionais e híbridos plug-in, além de propulsão totalmente elétrica.

Serão, ato todo, oito configurações diferentes de motorização eletrificada.