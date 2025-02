S10 elétrica? Picape que GM quis destruir tem 3 unidades sobreviventes

A Chevrolet S10 Electric teve 492 unidades entre 1997 e 1998, porém 432 foram destruídas após o fim do programa elétrico, assim como o EV-1, deixando apenas 60 restantes.

Entretanto, um internauta - Keith Dillman - divulgou no Facebook recentemente uma foto de três unidades da S10 Electric que possui. Ao site The Drive, ele disse: "a S10 Electric tinha a força da General Motors por trás. Na verdade, há muitas coisas de alta tecnologia nela — é só que as baterias eram péssimas. É por isso que falharam. Estava destinado ao fracasso. Não tinha como ter dado certo".

Ele tenta nos últimos anos levar os veículos à atividade de novo, procurando pelos números das peças correspondentes à S10 Electric disponíveis online para reformar os carros.

Segundo ele, há também outro colecionador que tem 80% das S10 Electrics ainda existentes, porém aparentemente os modelos não estão em boa conservação, diz Dillman.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.