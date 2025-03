Por que financiamento de veículos cresceu mesmo com os juros altos

Corrida contra os juros: com a expectativa de aumento da Selic, muitos consumidores decidiram antecipar a compra do carro para garantir uma taxa de financiamento mais baixa. "As pessoas imaginavam: 'Ora, é melhor tomar o empréstimo agora do que depois, com a taxa ainda mais alta'", explica Lucena.

Gastos públicos estimularam o consumo: em 2024, o governo federal injetou dinheiro na economia, o que impulsionou o consumo. "A economia está crescendo 3% ao ano, mas movida a crédito e gasto público", diz Lucena. Como resultado, bens duráveis, como carros e motos, tiveram alta nas vendas.

Aumento da concorrência: o aumento na oferta de veículos chineses no Brasil também teve impacto. Marcas como BYD e GWM trouxeram modelos com preços mais competitivos, especialmente no segmento de elétricos e híbridos, o que acirrou a concorrência e a disputa de preços em todo mercado.

"Esses carros são eminentemente subsidiados. O preço que eles entregam é muito abaixo do que de fato custariam no mercado normal", afirma Lucena.

Bancos estavam mais agressivos - mas já recuaram

Outro fator importante foi a postura dos bancos. Em 2024, havia um apetite maior das instituições financeiras para conceder crédito, e algumas chegaram a oferecer financiamento de 100% do valor do carro para consumidores com bom histórico financeiro. Isso aconteceu porque em meados do ano passado a Selic chegou a 10,5%.