Basalt x Nivus x Fastback: qual é a melhor opção entre os SUVs cupês?

Na questão de altura mínima do solo, distância para não raspar o fundo do carro no asfalto, o Citroën brilha: são 20,8 cm de vão livre. Bem mais que os 19,2 cm do Fastback e, claro, os 17,6 cm do Nivus.

Já no quesito porta-malas, os carros da Stellantis dão um banho no VW. O Fastback é líder disparado, com volumosos 516 litros. Dá para carregar bastante bagagem. O Basalt vem logo em seguida com 490 l, enquanto o Nivus fica para trás com 415 l.

Tanque de combustível e consumo

Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Antes de falarmos do consumo de combustível, vamos ver quantos litros tem o tanque de cada SUV cupê. Ligeira vantagem para o VW Nivus, que traz 52 litros. Fastback e Basalt empatam na segunda colocação com 47 l. Em termos de comparação, o Renault Kardian (outro SUV do porte deste trio), tem 50 l.

O Nivus tem o maior tanque e também o melhor consumo de combustível. O VW supera, por pouquíssimo, seus rivais, com 14,1 km/l na rodovia com gasolina. Citroën (13,7 km/l) e Fiat (13,9 km/l) vem logo atrás, pertinho. É quase um empate técnico.