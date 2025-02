VW Tera: o que já sabemos sobre o 'Gol dos SUV' que estreia no Carnaval

A VW, entretanto, já tinha dado pistas da dianteira final Imagem: Divulgação

Para chegar a tais valores, a Volkswagen apostará no motor 1.0 turboflex batizado de 170 TSI. É o mesmo propulsor do velho up!, mas atualizado para chegar aos 116 cv e 16,8 kgfm. Com a transmissão automática de seis marchas, espera-se números de consumo próximos a 12,5 km/l de gasolina na cidade e 15,4 km/l na estrada. Com etanol, serão cerca de 8,9 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

Nos próximos anos, a expectativa é de que haja Volkswagen Tera híbrido flex, assim como uma versão mais barata com motor 1.0 aspirado de 84 cv vindo do Polo Track. Nesse caso, haverá câmbio manual de cinco marchas e abre-se espaço para preços ainda mais baixos - algo parecido com o que ocorre com outros rivais.

A fim de comparação, o Fiat Pulse com motor aspirado e câmbio custa R$ 105.990. Se o Tera custar menos, há a receita ideal para vendas bem elevadas, tornando-o um SUV onipresente e acessível que já faz render o apelido de "Gol dos SUVs".

Interior deve seguir o que a VW já oferece em carros como o Nivus Imagem: Reprodução

Por dentro do Tera, seria surpreendente se a Volks fizer algo que não seja copiar seus outros modelos. Portanto, o lançamento deve trazer quadro de instrumentos digital e central multimídia, ambos com duas opções de tamanho. Assim, a quantidade de telas no painel variará entre 15" e 21", a depender da combinação.