Novo Nissan Kicks: o que sabemos sobre SUV renovado que chega em 2025

Motorização e desempenho

A nova geração do Kicks faz parte do investimento de R$ 2,8 bilhões que a Nissan está destinando à sua operação no Brasil. Com isso, o modelo deixará de utilizar a plataforma V, anteriormente compartilhada com os antigos March e Versa, e passará a adotar a arquitetura CMF-B, desenvolvida pela Aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, garantindo mais modernidade, segurança e eficiência ao SUV.

Para o mercado brasileiro, o novo Kicks deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo de três cilindros, o mesmo utilizado no Renault Kardian, mas os números podem ser diferentes dependendo da configuração aplicada pela Nissan.

Este propulsor entrega até 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, proporcionando um desempenho mais ágil e eficiente em comparação ao motor 1.6 aspirado da geração anterior. A transmissão será automatizada de dupla embreagem com seis marchas.

Em comparação, o Volkswagen T-Cross oferece motorizações que variam entre 128 cv e 150 cv, enquanto o Hyundai Creta possui opções entre 120 cv e 193 cv.

Tecnologia e Conforto

O interior do novo Kicks foi aprimorado para oferecer mais conforto e tecnologia. Destaques incluem uma tela central integrada ao painel de instrumentos, novos bancos e um console central redesenhado com freio de estacionamento eletrônico e função auto-hold.