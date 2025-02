Novo Caoa Chery Tiggo 7 híbrido faz 36,9 km/l e mira BYD e GWM; veja preços

O Caoa Chery Tiggo 7 Plug-in Hybrid estreia no Brasil com boa autonomia elétrica, recheado de itens de série e, como de praxe, com preço competitivo. O SUV médio que recarrega na tomada chega com 317 cv de potência, consumo de até 36,9 km/l e R$ 239.990 na etiqueta de preço. O objetivo é colocar uma pulga atrás da orelha de compradores de BYD Song Plus e GWM Haval H6, líderes da categoria.

E a aposta é no pacote. Primeiro o motor 1.5 turbo de 147 cv que trabalha em conjunto com duas unidades elétricas (que somam 170 cv) — tudo localizado na dianteira. Além dos 317 cv, o torque combinado entrega 56,6 kgfm. De acordo com a marca sino-brasileira, o zero a 100 km/h é feito em 6,8 segundos e o carro pesa 1.704 kg.

A média de consumo, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. A pedido dos consumidores por mais autonomia, a fabricante aumentou o tanque de combustível, que saiu de 51 litros para 60 l. O SUV médio plug-in híbrido ainda pode rodar 63 km no modo elétrico, graças à bateria de 19,3 kWh.