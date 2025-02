MPF aciona Justiça em ação de R$ 2,5 bi contra GM por falhas no antigo Onix

O MPF também pede que a ação tenha julgamento antecipado, desta maneira que a Justiça decida sem mais provas ou audiências, já que o órgão crê que a GM do Brasil colocou no mercado um veículo inadequado para uso, o que contribuiu para efeito irreversíveis em acidentes.

A Chevrolet vendeu quase 1 milhão de unidade do Onix entre 2012 e 2018, arrecadando R$ 8,3 bilhões por ano. Assim, o MPF pede o pagamento de indenização de quase R$ 2,5 bilhões, com base no percentual mínimo de 5% do faturamento bruto total do veículo (R$ 49,8 bilhões) desde o lançamento.

A indenização contemplaria R$ 100 mil aos familiares de cada morto em acidentes por impacto lateral e R$ 50 mil para cada consumidor que sofreu danos devido a colisões. O restante será destinado ao dano moral coletivo, que será calculado com base no faturamento da GM com as vendas do Chevrolet Onix.

O UOL Carros procurou a GM, que ressaltou que o modelo em questão estava em conformidade com as leis vigentes.

A General Motors não comenta casos que estão em andamento na justiça. No entanto, é importante ressaltar que o veículo em questão atende integralmente às especificações técnicas exigidas pela legislação brasileira, incluindo todas as normas e regulamentações veiculares em vigor.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.