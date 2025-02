Mercedes diz que IA deixará designers de carros desempregados em 10 anos

Ele seguiu: "a IA mudará drasticamente a maneira como projetamos. Acho que em 10 anos talvez a maior parte do design seja feita por IA e isso tornará os designers obsoletos. Meu sucessor será uma máquina e será muito mais barato do que meu salário".

Wagener também disse que a Mercedes não planeja acabar com controle físico em seus carros no futuro próximo, observando que criar veículos totalmente autônomos continua extremamente caro e ainda é como "ficção científica".

Ele disse: "provavelmente em algum momento (faremos carros sem volante ou alavanca de câmbio), mas não vejo isso no futuro próximo. Sempre teremos um volante. Pelo menos no futuro próximo. Com o aumento da autonomia, o carro se torna mais um espaço de vida. O carro do futuro não é um smartphone sobre rodas, será uma 'casa inteligente' sobre rodas".

