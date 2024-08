Neta: marca chinesa exibe primeiros SUVs e fábrica no Brasil; veja preços

O Neta X mais em conta traz de série uma tela central de 15,6 polegadas com resolução full HD e painel de instrumentos digital Todas as versões se destacam pelo acabamento interno que, de acordo com a Neta, tem 80% das respectivas superfícies macias ao toque.

O X também conta com teto solar panorâmico e retrátil, rack de teto, chave presencial, retrovisores externos com rebatimento elétrico, faróis e lanternas de LED, freio de estacionamento elétrico com função auto hold, volante e bancos de couro sintético, bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecimento, ar-condicionado digital de duas zonas com saídas para o banco traseiro, seis airbags, sensores de estacionamento traseiros, monitoramento do entorno "360 graus" com câmeras, controle de velocidade de cruzeiro e som com oito alto-falantes.

Neta X Imagem: Divulgação

A configuração 500 acrescenta as baterias de maior capacidade, também presentes na opção de topo 500 Luxury, a única a trazer alerta de fadiga, alerta de tráfego traseiro cruzado, alerta de colisão frontal com frenagem automática de emergência e detecção de pedestres e bicicletas, assistente de manutenção de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, comutação automática de farol alto e controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.

Neta GT Imagem: Alessandro Reis/UOL

No fim de 2024, a Neta começa a comercializar o cupê GT, elétrico seu modelo mais potente e esportivo.