Mini Cooper S Cabrio chega ao Brasil com 204 cv e cheio de equipamentos

O Mini Cooper S Cabrio passa a ter funções como freio de estacionamento, seletor de marcha, ligar a ignição, modos de condução e controle do sistema de áudio em uma nova barra de controle, posicionada logo abaixo da tela OLED. Com isso, o console central tem agora o novo carregador por indução para smartphones.

O modelo é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. Já o sistema de som é da Harman-Kardon e conta com 12 alto-falantes e 365W de potência.

Entre sistemas de assistência ao motorista temos o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus, que incluem funções como assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, visualização 360° no entorno do carro, detecção de ponto cego, prevenção de colisões, controle de direção longitudinal e lateral (entrar e sair de um espaço de estacionamento), assistente de reversão e câmera de visão traseira, entre outras funções.

O modelo também tem compatibilidade com o Mini App, no qual é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, acionar a ventilação e ver se há alguma porta ou janela aberta.

