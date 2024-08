Peugeot lança novo 2008 com motor 1.0 turbo; veja preços e equipamentos

Peugeot 2008 GT - R$ 149.990

Principais itens de série: todos os equipamentos da versão Allure mais seis airbags, detalhes externos com acabamento preto brilhante, grade na cor do veículo, pintura externa bitom, teto solar panorâmico, faróis full-LED com efeito 3D, painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas com efeito 3D, bancos de couro com costuras verdes e visual exclusivo, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, assistente de permanência em faixa, comutação automática do farol alto e reconhecimento de placas de limite de velocidade.

O que mudou na reestilização

Peugeot 2008 GT Imagem: Divulgação

Na comparação com o e-2008 elétrico que era vendido aqui, o novo 2008 a combustão feito na Argentina é o primeiro modelo da Peugeot à venda no mercado brasileiro a trazer o novo emblema da marca francesa - no qual só aparece a cabeça estilizada do leão de perfil em um escudo com fundo preto.

Também foram redesenhadas a grade frontal, que agora trazem filetes na vertical (pintados na cor da carroceria na versão GT), a disposição interna das luzes dos faróis, os para-choques e as luzes de condução diurna de LEDS -agora, elas ficam na parte de baixo do para-choque dianteiro, organizadas em três filetes longos na vertical que remetem às garras de um leão.