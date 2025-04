'Loveless Story': quando a ficção escancara o perigo da relação que mata

O amor não mata. Mas o controle, o ciúme travestido de cuidado, a vigilância disfarçada de proteção e o silêncio diante da violência, esses sim, matam. E é justamente esse o alerta que Loveless Story, a nova audiossérie lançada por Universa, traz com força e sensibilidade.

Narrada por Luana Piovani, a série percorre, ao longo de oito episódios, o passo a passo do que a criminologista britânica Jane Monckton Smith chamou de "cronograma do feminicídio". Um roteiro que, infelizmente, se repete com frequência assustadora na vida real: do encantamento inicial à anulação da mulher. Do controle emocional à tragédia anunciada. Ouça os episódios aqui.

Luana, aliás, não é uma escolha aleatória para esse projeto. Em 2008, ela teve a coragem de denunciar publicamente o então companheiro, Dado Dolabella, por agressão. A denúncia se tornou um marco na discussão sobre violência contra a mulher no Brasil, especialmente por ter vindo de uma mulher branca, famosa, bem-sucedida. Mesmo assim, ela foi julgada, questionada, desacreditada. E isso só escancara o que tantas outras mulheres vivem, muitas vezes sem o amparo da mídia ou da justiça.