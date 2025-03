Com frustração na pista, Hamilton quer criar novo supercarro da Ferrari

Lewis Hamilton está longe do ideal como piloto da Ferrari neste início de temporada no Mundial de Fórmula 1 - nas duas primeiras provas de 2025 na categoria, o heptacampeão ficou em 10º lugar na estreia, na Austrália, e amargou uma desclassificação no GP da China, apesar da vitória na corrida sprint do mesmo Grande Prêmio.

Ao mesmo tempo, o britânico está animado por estar correndo pelo time de Maranello - tanto que já deixou claro que gostaria de projetar um supercarro de rua com o emblema do cavalo empinado, tendo como base a icônica F40, com a qual Hamilton posou em um post que viralizou recentemente nas redes sociais.

O que aconteceu

A bombástica transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 por ora não deu tantos frutos na pista, apesar de ele ter vencido a corrida curta da Fórmula 1 na China, no último sábado. Entretanto, o heptacampeão mundial quer, além das vitórias, uma Ferrari para chamar de sua.