Nova marca chinesa estreia no 2º semestre e vai fabricar carros no Brasil

Neta GT Imagem: Alessandro Reis/UOL

A Neta ainda faz mistério sobre quais serão esses modelos, embora tenha dado uma boa pista sobre o assunto (mais sobre o tema nos próximos parágrafos).

A empresa também ainda não informa a quantidade de concessionárias com as quais deverá começar as respectivas operações locais, mas adianta que terá cobertura nacional e negocia com grupos já bem estabelecidos no Brasil.

Conforme Wilson Sun, vice-presidente executivo da Neta, além da fábrica a ser instalada no Brasil, a companhia opera três unidades fabris na China, além de uma quarta que acaba de ser inaugurada na Tailândia. Neste segundo semestre, será inaugurada uma quinta fábrica na Indonésia e também haverá outra no México - país norte-americano onde a também chinesa BYD igualmente irá produzir veículos.

Segundo o executivo, hoje a Neta acumula cerca de 400 mil veículos vendidos nos 29 países em que atua e a meta é atingir a marca de 1 milhão de unidades comercializadas em 2026 - dos quais 300 mil seriam vendidas fora da China. De acordo com Sun, atualmente a empresa emprega aproximadamente 9.000 pessoas e tem mais de três mil patentes registradas de novas tecnologias.