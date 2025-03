Retorno da Captiva? Chevrolet lançará mais um SUV chinês no Brasil

O Starlight S é um híbrido plug-in e tem porte de SUV médio. São 4,74 metros de comprimento, 1,89 metro de largura, 1,68 de altura e 2,80 metros de entre-eixos.

Falando sobre desempenho, o modelo tem um motor 1.5 aspirado de 106 cv e um elétrico de 204 cv. Não há informações sobre a potência combinada, mas ele é capaz de rodar cerca de 1.100 km unindo eletricidade e combustível.

Em termos de recursos de segurança, o Wuling Starlight S está equipado com sistema antibloqueio ABS, sistema eletrônico de distribuição de força de freio EBD e airbags duplos e outros recursos básicos.

Destaque para interior, com tela de 15,6 polegadas e painel de instrumentos com 8,8". Há também reconhecimento de voz, piloto automático adaptativo e outros recursos ADAS. O carro também é vendido como EV no seu país de origem e deixa a janela aberta para opção de São Caetano do Sul.

O veículo já foi apresentado nos bastidores da indústria a parte do setor ligado à General Motors, que vai lançar cinco novos produtos em 2025: Onix hatch e sedã, Tracker, Spark EV e este SUV de porte médio.

*Colaborou Rodrigo Barros