Ford cria câmbio falso para elétricos e tem patente revelada

Imagem: Reprodução

A patente insinua que há um mecanismo eletrônico que permitiria que a alavanca de movesse eletronicamente, replicando um câmbio em H para de quatro a sete marchas.

Apesar da patente, não há garantia de que algo assim chegue ao mercado um dia. Entretanto, a Hyundai já chegou a trazer ao mercado uma solução parecida, com o Ionic 5 N.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.