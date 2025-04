Renault Kwid ganha novidades estéticas para linha 2026; confira

Além disso, todas as versões também ganham mais dois alto-falantes na coluna C e uma entrada USB tipo C no lugar da tomada de 12V. Todos os modelos possuem direção elétrica.

Com o motor 1.0 de três cilindros, o Kwid rende 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina. O torque é de 10,0 kgfm e 9,4 kgfm, respectivamente. Com isso, alcança um consumo de 15,5 km/l na estrada e 14,6 km/l na cidade com gasolina no tanque.

Confira os equipamentos:

Versão Zen

Principais itens de série:

- 4 airbags (2 frontais e 2 laterais)

- Controle eletrônico de estabilidade (ESP)

- Assistente de partida em rampa (HSA)

- Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança de todos os ocupantes

- Sistema Start & Stop

- Sistema de monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

- Luzes de circulação diurna (DRL) em LED

- Painel de instrumentos com mostradores em LED

- Indicador de temperatura externa

- Computador de bordo

- Direção elétrica

- Ar-condicionado

- Quatro alto-falantes

- 2 saídas USB na frente

- Rodas com calotas Dark Antracite 14"

- Travas elétricas das portas

- Vidros dianteiros elétricos

Versão Intense