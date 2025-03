Fiat lança Argo 2026; veja o que mudou, preços e equipamentos do hatch

No motor, não há mudanças. O Fiat Argo segue com o de três cilindros flex 1.0 aspirado com potência de 75 cv e um torque de 10,7 kgfm em um câmbio de 5 marchas nas versões 1.0 e Drive 1.0. Nas versões Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 CVT, há o motor 1.3 flex aspirado que rende 107 cv e 13,6 kgfm com câmbio automático e CVT.

Imagem: Divulgação

Agora com a central multimídia é possível espelhar o celular sem a presença de fios, garantindo conexão com Android Auto e Apple CarPlay.

Imagem: Divulgação

O Fiat Argo 2026 parte de R$ 90.990, o que marca um acréscimo de R$ 1.000 - visto em todas as quatro versões do veículo. A versão Drive 1.0 tem preço de R$ 92.900, a versão Drive 1.3 AT chega por R$ 102.990 e a topo de linha, Trekking 1.3 CVT, custa R$ 106.990.

Confira a lista de equipamentos de cada versão: