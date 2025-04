50 anos em cinco: uma nova chance na transição energética

Com tais condições, podemos assumir um protagonismo climático, — desde que esse protagonismo seja coerente também no plano interno, com proteção ao consumidor, justiça tarifária e vigilância sobre os custos da transição —, apoiando outras nações na urgente descarbonização de suas economias.

O principal movimento nesse sentido deve ser a retomada da participação da indústria na economia nacional, invertendo a retração observada nas últimas décadas. Dados do Banco Mundial mostram que a participação do setor encolheu de 46% do PIB em 1984 para cerca de 20% em 2022.

A estratégia para tanto deve ser composta por iniciativas que combinem a descarbonização da indústria existente, o desenvolvimento de novos segmentos industriais e cadeias de suprimento, a promoção internacional dos nossos produtos com baixa pegada de carbono e a atração de novos investimentos fabris para o país.

Os itens industriais envolvidos nessa equação podem inclusive ser bens intermediários, como o ferro esponja ou o silício metálico. Tais itens, que demandam grandes volumes de energia, se fabricados com energia limpa, contribuem para a descarbonização de países que hoje lançam mão da sua fabricação com fontes fósseis, ao mesmo tempo em que ampliam o valor agregado das exportações brasileiras.

Essa vantagem também torna o Brasil um porto atraente para novos investimentos, na medida em que se soma aos demais atributos do powershoring, como a oferta de mão de obra qualificada e infraestrutura.

Tal transformação depende, no entanto, de uma posição proativa do país nessa direção. Além de estímulos à produção industrial por meio de programas como o Nova Indústria Brasil, é preciso promover nossas vantagens competitivas em termos de energia limpa lá fora, como forma de abrir novos mercados e atrair investimentos.