Com rede insatisfeita e queda nas vendas, Chevrolet planeja virada em 2025

No mercado chinês, o Starlight S tem versões elétrica e híbrida plug-in, e há expectativa de que a Chevrolet traga primeiro a versão elétrica ao Brasil, o que facilitaria o processo de homologação.

Contudo, os concessionários aguardam mesmo a chegada da variante híbrida, provavelmente em 2026, para disputar espaço em um segmento que só cresce.

O que diz a General Motors

Em resposta ao contato desta coluna, Fabio Rua, vice-presidente GM América do Sul, diz que "é importante reforçar o momento especial que estamos vivendo. GM/Chevrolet completou cem anos no Brasil em 2025, um marco que simboliza nossa trajetória de inovação e compromisso com o país. Como já anunciamos, ao longo deste ano, traremos cinco lançamentos e três séries especiais, consolidando nossa presença no mercado com produtos modernos, conectados, sustentáveis e seguros".

Rua também sustenta que a marca está avançando nos preparativos para anunciar a segunda etapa do novo ciclo de investimentos, entre 2024 e 2028.

"Nossa estrutura industrial está se preparando para receber essa nova fase, adaptando as fábricas para os próximos produtos e estoques sendo ajustados para atender a demanda. Esse é um momento de transformação e evolução para a GM no Brasil, e estamos prontos para seguir inovando e crescendo junto com nossos concessionários e consumidores'', afirma o executivo.