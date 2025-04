Mais uma chinesa: Xpeng diz que vender carros no Brasil 'está no radar'

De acordo com o vice-presidente e copresidente da marca, Brian Gu, a Xpeng planeja iniciar uma produção local na Indonésia no segundo semestre e já está montando um centro de pesquisa e desenvolvimento na Alemanha.

Assim como suas concorrentes Tesla e BYD - com o Full Self-Driving e o God's Eye, respectivamente - a Xpeng também está desenvolvendo recursos de direção inteligente.

A marca, que fechou 2024 com prejuízo de US$ 797 milhões, diz que planeja vendas de 91 mil a 93 mil carros no primeiro trimestre de 2025.

