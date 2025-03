NX 450h+: novo SUV da Lexus faz 14 km/l na cidade e anda como esportivo

Vale esclarecer que o consumo menor no ciclo urbano acontece por se tratar de um veículo híbrido, pois a propulsão elétrica é mais acionada na cidade, onde as frenagens e as desacelerações, que ajudam a recarregar a bateria, acontecem com maior frequência.

Imagem: Divulgação

Por falar em bateria, o sistema híbrido do NX 450h+ traz capacidade de 18,1 kWh e pode ser recarregada em eletropostos com até 6,6 kW de potência - portanto, é incompatível com carregadores rápidos, com corrente contínua.

Conforme a Lexus, a recarga no wallbox que está incluído no preço do SUV acontece em aproximadamente duas horas e 45 minutos. O lançamento também é entregue com um carregador portátil, igualmente sem custo adicional.

Imagem: Divulgação

A configuração híbrida plug-in que acaba de chegar ao Brasil irá conviver com o NX 350h, que traz tecnologia híbrida plena, aquela com bateria recarregável exclusivamente pelas frenagens e desacelerações, e pelo motor a combustão.