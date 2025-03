PDV da Mercedes-Benz paga até R$ 3 mi por funcionário demitido na Alemanha

Ainda segundo a reportagem, um líder de equipe de 55 anos com um salário mensal de 9 mil euros (R$ 55 mil) e 30 anos de companhia poderia sair com mais de 500 mil euros (R$ 3 milhões). Até mesmo um trabalhador na faixa dos 30 anos ganhando 6 mil euros (R$ 37 mil) poderia sair com um pagamento de 100 mil euros.

A Mercedes fará a oferta a seus empregados e as respostas deverão ser dadas até 31 de julho.

Os pacotes de indenização ocorrem devido o fato de que o time administrativo existente está protegido de demissões até o fim de 2034 devido a acordos pré-existentes. A empresa também quer cortar cargos de gerência.

