Locadoras faturam R$ 52,9 bi e compram 1 em cada 4 carros novos do Brasil

Com mais de 31 mil empresas em operação, as locadoras compraram 649 mil veículos zero-km em 2024 - e ajudaram a transformar Fiat e Volkswagen nas marcas mais presentes nas ruas do Brasil.

Quem anda pelas ruas das grandes cidades talvez já tenha notado: os carros estão ficando mais padronizados - e mais parecidos com os das locadoras. Tem motivo: em 2024, um em cada quatro automóveis zero-km vendidos no Brasil foi adquirido por empresas de locação, que movimentaram impressionantes R$ 52,9 bilhões em faturamento bruto, segundo dados da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA).

No total, foram 649.399 veículos leves comprados por locadoras no ano passado, o que representou 26,1% de todos os emplacamentos do país. E esse volume não só mostra a força do setor como revela também quem está ditando o ritmo das vendas para frotistas: Fiat e Volkswagen, juntas, responderam por mais de 50% das compras. A GM apareceu em seguida, com 14,8% de participação.