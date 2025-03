Fiat divulga imagens do Cronos 2026; já antecipamos as novidades do sedã

De acordo com informações do colunista do UOL Carros, Marlos Ney Vidal, o modelo - que deve estrear no mercado durante 2025 - seguirá equipado com motores 1.0 e 1.3 Firefly. O 1.0 rende 71 cv e 75 cv (gasolina e etanol, respectivamente), com torque de 10 kgfm e 10,7 kgfm. Já o 1.3 - que será ligado a um câmbio CVT que simula 7 marchas - tem potência de 98 cv e 107 cv, com torque de 13,1 kgfm e 13,6 kgfm.

Imagem: Divulgação

Sua reestilização ficará restrita ao para-choque dianteiro, que terá grade principal com padrão pontilhado, entrada de ar inferior e abrigo para faróis auxiliares. Faróis, para-lamas e capô não mudam. Novos faróis de LED e luzes diurnas deverão estar disponíveis nas versões mais caras.

Dependendo da versão, o modelo - que tem preços que vão de R$ 100.990 a R$ 119.990 - receberá novas opções de rodas e calotas. Na traseira não haverá mudança, mas por dentro o carro apresentará novos revestimentos para os bancos.

Imagem: Divulgação

O Fiat Cronos 2026 será vendido nas versões Drive 1.0 (câmbio manual), Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT. O kit S-Design seguirá como opcional para a versão Drive 1.3 CVT.