Road trips: 5 lugares incríveis para você viajar de carro em 2025

Dá para visitar a Puglia o ano todo, desfrutando a gastronomia italiana incrementada pelo abundante uso de frutos do mar, os vinhos (a uva Primitivo é a mais famosa da região), os azeites e as cidades e vilarejos históricos peculiares. Mas o melhor mesmo é ir no verão. Nesse caso, você também vai aproveitar praias que estão entre as mais belas da Itália.

Quando olhamos para o formato de bota do mapa italiano, a Puglia é aquela parte que fica no salto. É banhada por dois mares: Jônico (braço do Mediterrâneo) e Adriático. Tem grande influência de povos do leste, como os turcos, e uma arquitetura diversificada. Nesse ponto, o destaque fica por conta das casinhas brancas de teto pontudo conhecidas como trulli (vistas em locais como Alberobello).

As cavernas são outro destaque. Formam paisagens impressionantes como a piscina natural chamada de Grotta della Poesia. E são ambiente até de um restaurante, o Grotta Palazzese, considerado um dos mais belos e inusitados da Itália (em Polignano al Mare).

A região merece pelo menos de dez dias de viagem e no mínimo duas bases. Ao sul, na região de Salento, você conhecerá locais como Otranto, Lecce e Gallipoli. As dicas de hotel são o histórico Nohasi Palace, em Noha, e o Banglioni Masseria Muzza, em Otranto. Aliás, os hotéis rurais conhecidos como masserias também estão entre as atrações turísticas.

Já ao norte, faça base no Valle D'Itria para conhecer Alberobello, Ostuni, Locorotondo, Monopoli e Polignano al Mare, entre outros locais. A sofisticada Savelletri di Fasano é repleta de hotéis de luxo, como Borgo Egnanzia e Masseria San Domenico.

A maior parte do deslocamento pela Puglia é feita por rodovia de alta velocidade. Porém, entre os vilarejos, você encontrará estradas bucólicas com videiras, oliveiras e, no litoral, a beira-mar. A capital é Bari. Confira o guia completo de uma road trip pela região.