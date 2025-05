Ednaldo decidiu Ancelotti, mas erra em tudo para resolver seu problema

Odorico é corrupto, Ednaldo, não.

A semelhança se dá pela indecisão, pela incapacidade de confiar em quem contratou, no centralismo. No caso da (ainda) possível contratação de Carlo Ancelotti, atribuiu funções secretas a contratados duvidosos, como no caso dos antes anônimos Diego Fernandes e Pepe Costa.

Os dois que viajaram a Madri com a missão de trazer o técnico italiano na bagagem e o irritaram pelos vazamentos constantes de informações certas, e outras nem tanto, pela imprensa da Espanha e do Brasil.

André Hernan e Bruno Andrade, excelentes repórteres do Uol, indicam que a CBF não desistiu de Ancelotti e tentará sua última cartada. Isto, no mesmo dia em que Lauro Jardim publicou que Abel Ferreira teria sinal verde de Leila Pereira para acertar sua situação com a CBF, informação já veementemente desmentida pelo Palmeiras em nota oficial.

Antes, dizia-se que Ancelotti tinha data marcada para chegar ao Brasil: 26 de maio. Não chegará nessa data, porque na véspera estará na decisão do Campeonato Espanhol. Mas pode até antecipar seu voo, se houver acordo entre os agentes nada secretos de Ednaldo Rodrigues,

No mesmo dia 1 de maio, duas informações aparecem de modo quase antagônico. A CBF pensa em Abel Ferreira e mantém viva a pretensão de Carlo Ancelotti. Alguém confiaria num patrão assim? Que deixa vazar duas informações tão distintas?