A não ser que essa diversidade seja aproveitada nos almoços. Nesse caso, se for para escolher um hotel no centro, Otranto e Lecce são as bases ideais em Salento, pois têm variedade de opções gastronômicas. No Vale D'Itria, opte por Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni ou Savelletri di Fasano.

Otranto Imagem: Rafaela Borges/UOL

Esses trajetos eram percorridos em 40 minutos, sempre por pistas simples, com alguns trechos dentro de cidades. A vantagem dessa parte da road trip foram as estradas repletas de parreiras e muitas construções medievais.

No Valle D'Itria, o hotel foi no entorno de Monopoli, e as distâncias entre os destinos eram menores - e mais rápidas. A Polignano a Mare, Capitolo e Savelletri de Fasano, o trajeto quase completo é pela SS16 - E55 (pista dupla), percorrido entre 10 e 20 minutos.

Já para Alberobello e Locorotondo, a pista é simples, e magnifíca. Há partes suspensas com uma bela panorâmica para o Valle D'Itria. Além disso, as trulli (casinhas com tetos cônicos) já começam a ser vistas na própria rodovia.

Estrada entre Monopoli e Capitolo Imagem: Rafaela Borges/UOL

Pedágios, combustível, fiscalização e GPS

As rodovias regionais não têm pedágio, mesmo quando oferecem pista dupla. É por isso que, ao viajar pela Puglia, o motorista não terá essa preocupação. A tarifa só é cobrada nas federais (A), mas não há postos por todo o caminho, como no Brasil.