Joshua Tree: visitamos oásis nos EUA que atrai Anitta e elite de Hollywood

Se campings e trailers não forem seu estilo, há inúmeras opções nos arredores do Joshua Tree National Park, para todos os bolsos e gostos. Na parte norte do parque, aquela em que terminei meu tour, estão as mais em conta.

Na cidade de Joshua Tree, o High Desert Motel tem diárias a partir de US$ 87. Para quem quer mais conforto, em Twentynine Palms há o Holliday Inn Express, a partir de US$ 175 a diárias. Esses valores são para o mês de fevereiro de 2025.

A região ao norte do parque é composta por pequenas cidades, dessas com centros comerciais que têm lanchonetes, mercados e algumas famosas lojas de rede. Não são locais com outras atrações turísticas além do Joshua Tree.

Já na região sudoeste estão Palm Springs, Palm Desert, Desert Hot Springs,Rancho Mirage, Cathedral City e Indian Wells, repletas de centros de compras e restaurantes, além dos resorts. Todas são próximas umas das outras, e estão entre 30 minutos e meia hora do Joshua Tree.

Para quem procura resorts, há opções como o Ritz-Carlton (parte de US$ 740 por diária), JW Marriott Desert Springs (a partir de US$ 850) e as propriedades da rede Westin (partem de US$ 220). Há opções mais simples, como o DoubleTree by Hilton Golf (US$ 180).

Minha escolha foi o Sands Hotel & Spa, em Indian Wells. É um hotel de design com decoração contemporânea, quartos com varanda, ótimo restaurante e piscina que fica aberta até 23h no verão - afinal, faz calor e os dias são longos.