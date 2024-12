Sucesso ou decepção? Carros elétricos ficam abaixo da expectativa em 2024

No ano passado, com o lançamento do BYD Dolphin, criou-se uma boa expectativa para o mercado de veículos elétricos no Brasil. Pela primeira vez, um EV conseguia fazer bom volume no país. No melhor mês, dezembro, ultrapassou os 2.000 emplacamentos e obteve uma vaga na lista dos 30 carros de passeio mais vendidos.

Com o ano de 2024 se aproximando do fim, o mercado de carros elétricos mostra números absurdos de crescimento. De janeiro a novembro, houve alta de mais de 300% ante o mesmo período de 2023, de acordo com informações da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

As vendas do segmento ficaram pouco acima de 55 mil unidades. Porém, apesar dos números animadores, a realidade dos EVs no Brasil ficou com gostinho de decepção em 2024. Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que os 300% são sobre uma base praticamente inexistente, de tão baixa.