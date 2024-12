Novo Hyundai Creta virou carro de luxo? Veja itens que o SUV ganhou

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Por outro lado, em breve o item deve começar a se popularizar mesmo no segmento do Creta, o de SUVs compactos. O Tracker passará a trazer as telas integradas no ano que vem. Outra coisa que o Creta recebeu foi a função 3D para a câmera 360, que ele já tinha antes da linha 2025.

No segmento de SUVs abaixo de R$ 200 mil, há outros modelos com câmera 360. Porém, apenas o Creta e o Songo Pro trazem a função 3D.

Outros destaques

O Creta Ultimate tem câmeras laterais que projetam imagens no painel de instrumentos, ajudando a reduzir os pontos cegos. No segmento, o HR-V também traz essa tecnologia. Porém, apenas quando o motorista aponta a seta para o lado direito (no caso do Hyundai, são as duas direções).

Além disso, no Honda as imagens são projetadas na tela da central multimídia, o que pode atrapalhar se o motorista estiver usando o navegador GPS. Outro destaque do Hyundai Creta Ultimate 2025 é o sistema de ventilação do banco do motorista.