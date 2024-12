Carros na tomada: por que híbridos plug-in são estrelas do mercado em 2024

As vendas de carros híbridos tiveram alta de 52,13% de janeiro a novembro de 2024, na comparação com igual período do ano passado, totalizando 97.550 exemplares. Além dos bons números, os modelos tiveram protagonismo na agenda de lançamentos no mercado nacional. Houve novidades impactantes em todas as categorias, do leve ao plug-in (confira aqui as diferenças).

Fato que chamou a atenção foi o domínio dos plug-in, que ficaram com mais de 50% das vendas de híbridos. Até 2023, essa tecnologia era mais comum em carros dos segmentos premium e de luxo. Fora desse nicho havia apenas o Tiggo 8. Então, vieram no ano passado o Haval H6 e o Song Plus (este apresentado no finalzinho de 2022).

Mas, em 2024, a BYD resolveu investir forte na categoria. Enquanto em 2023 a marca focou mais nos elétricos, este ano voltou suas atenções para os híbridos plug-in. Passou a vender no Brasil o King, o Song Pro e o Song Premium.