Fusca mais famoso do Brasil já levou presidente e virou relíquia em museu

Na parte da frente, Alexander Seitz, presidente da Volkswagen América do Sul, e Ciro Possobom (ao volante), CEO da VW Brasil. Esta não foi a primeira vez que se recriou a cena, algo que já havia sido feito nos anos 90 com Itamar Franco, na retomada da produção do Fusca.

A original ocorreu em 18 de novembro de 1959, na inauguração da fábrica da Anchieta. A unidade já tinha começado a produzir carros, mas aquela foi a data escolhida para a cerimônia. Os personagens principais estavam a bordo de um Fusca conversível que entrou para a história - e que, agora, está preservado e exposto ao público.

Os personagens dessa história

Incentivador do desenvolvimento da indústria brasileira, o presidente Juscelino Kubitschek, em seu penúltimo ano de São Paulo, foi a São Bernardo do Campo para a inauguração da fábrica. Ele desfilou no banco de trás de um Fusca conversível 1958, na cor preta.

JK estava ao lado do governador de São Paulo Carvalho Pinto. Já na frente, como voltou a ocorrer em 2024, foram dois executivos da Volkswagen. CEO da subsidiária brasileira, Friedrich Schultz-Wenk conduziu o carro.