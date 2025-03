HB20 se recupera, Argo e Corolla Cross brilham; veja o ranking de vendas

A primeira metade útil de março (entre os dias 1º e 14) marcou a recuperação do Hyundai HB20 no ranking de vendas. Como explicado na semana passada, o desempenho ruim do modelo nos dois primeiros meses do ano era fruto da adequação da produção, que levou à forte redução nas vendas diretas.

Agora, com produção em ritmo normal, o modelo já aparece como quarto mais vendido no mês - no primeiro bimestre, ficou fora do top 10. No período, o modelo somou 2.791 emplacamentos, de acordo com dados preliminares divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Além do HB20, também se destacam em março o Fiat Argo e o Toyota Corolla Cross. O hatch é o segundo modelo mais vendido no mês. Com isso, a marca italiana por enquanto tem uma dobradinha, já que a Strada é a líder de vendas (veja detalhes abaixo).