Compass derrota Corolla Cross após meses de queda; veja ranking de outubro

Além disso, cortou o ímpeto do concorrente, impedindo que este assumisse a liderança da categoria de SUVs médios. Esse posto continua ocupado pelo Compass, que de janeiro a outubro soma 40.369 emplacamento.

Novo líder

Outra briga boa de 2024 é entre Polo e Strada. E esta tem ainda mais valor, pois é pela liderança do mercado brasileiro de veículos. No geral, a picape da Fiat está levando vantagem. Porém, o mês de outubro foi diferente.

Com 14.969 emplacamentos, o Polo foi o veículo mais vendido do Brasil, deixando a Strada para trás. A briga, no entanto, foi equilibrada, uma vez que a picape somou 14.641 unidades vendidas.

Além disso, a Strada continua na frente do Polo no acumulado de janeiro a outubro de 2024. Os dados desta reportagem são da Jato Dynamics. O terceiro carro mais vendido foi o Hyundai HB20, com o Fiat Argo no quarto lugar (confira os números abaixo).

O T-Cross é outra notícia boa para a Volkswagen. Além de ter aparecido na quinta colocação no ranking geral, o modelo liderou o segmento mais importante do Brasil, o de SUVs. Com isso, deve conquistar em 2024 o mesmo posto que obteve em 2023: o de carro mais vendido dessa categoria.