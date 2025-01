Quais marcas de carros se deram mal e quais bombaram em 2024

O crescimento da BYD é um reflexo do aumento do interesse por veículos elétricos e híbridos no Brasil.

Quem perdeu espaço?

Vendas do Chevrolet Onix caíram 4% Imagem: Divulgação

A Chevrolet viu sua participação despencar de 15,05% em 2023 para 12,6% em 2024, resultado de uma combinação de fatores: seus carros mais populares, como Onix (-4%) e Tracker, estão em final de ciclo e não receberam atualizações significativas.

Enquanto isso, a concorrência no segmento de compactos e SUVs se intensificou, especialmente com a ascensão do Hyundai HB20 e do renovado Volkswagen Polo.

A situação da Jeep não foi muito diferente. A marca, que em 2023 detinha 5,8% de participação, caiu para 4,8%, uma redução significativa.