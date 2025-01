De Compass a Onix: 9 carros que venderam menos no Brasil em 2024

As maiores quedas

Da lista dos 30 mais vendidos de 2023, aquele que registrou maior queda foi o Chevrolet Onix Plus. O sedã teve 59.964 emplacamentos em 2024, 19,92% a menos que no ano anterior. Com isso, caiu da 5ª para a 11ª posição no ranking.

Também registrou ampla queda o Jeep Compass, que no ano passado teve reduzidas suas versões a diesel devido à chegada das novas opções 2.0 turbo a gasolina. Ainda assim, o modelo conseguiu se manter na liderança dos SUVs médios.

Em 2024, o Compass teve 50.063 exemplares vendidos, 15,29% a menos que em 2023. No ranking geral, foi da 12ª para a 20ª posição. O Fiat Pulse passou da 21ª para a 25ª. Seus emplacamentos, de 39.084 unidades, caíram 14,67%.

Já os do Fiat Cronos caíram 12,57%, totalizando 44.395 exemplares. Foi da 15ª para a 24ª colocação, enquanto o Toyota Corolla ficou com a 22ª, ante a 26ª do ano anterior. No universo em que sedãs médios têm cada vez menos clientes, este é o único que ainda consegue manter certa relevância, apesar da constante perda de espaço.

No ano passado, o Corolla teve queda de 12,23%, com 37.671 emplacamentos. A do Kwid, que passou um período com produção paralisada, foi de 11,17%, indo da 11ª para a 12ª posição do ranking de vendas (com 56.241 unidades).