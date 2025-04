'Daniel, decidi te expor': o que está por trás de faixas com QR Code em SP

Na verdade, tudo se tratou de uma jogada de marketing: o QR Code leva diretamente à divulgação de uma parceria ainda inédita entre os cantores MC Daniel e Gloria Groove.

Trata-se da música Nunca Mais, que ainda não foi lançada, mas pode ser, digamos, "reservada" nas principais plataformas de streaming — um recurso cada vez mais usado por artistas para impulsionar novos trabalhos.

MC Daniel é um cantor de funk com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais Imagem: Divulgação

A propaganda viral foi bem-sucedida na missão de divulgar o trabalho da dupla, mas também gerou confusão no trânsito, com retenções e distrações perigosas geradas pela curiosidade de condutores - nossa equipe flagrou as faixas nesta quarta-feira (23) na passarela Salvador G. Rodrigues e no viaduto Shuhei Uetsuka - ambos localizados na avenida Radial Leste, no sentido Centro.

Um perfil de fãs de Gloria Groove publicou cartazes com uma versão diferente da campanha, trazendo a inscrição "Gloria, você nunca mereceu o amor que eu te dei. Por isso, decidi te expor"

Prefeitura diz que faixas seriam removidas