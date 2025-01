Com recorde da BMW, veja os carros premium mais vendidos do Brasil em 2024

Abaixo, você confere a lista dos dez carros premium mais emplacados em dezembro de 2024. Há três modelos da BMW, dois da Audi, dois da Volvo, dois da Porsche e um da JLR (antiga Jaguar Land Rover).

A Mercedes-Benz, por sua vez, não tem nenhum modelo no ranking dos dez mais vendidos. Os dados são da consultoria Jato Dynamics.

Carros premium em 2024

Com os resultados de dezembro, houve uma virada importante no segmento premium. Até novembro, o Série 3 liderava com mais de 200 unidades de vantagem, um número que, entre os modelos de luxo, é considerável.

Mas, após o recorde do mês passado, o SUV conseguiu tirar o sedã do primeiro lugar. Assim, foi o carro premium mais vendido do Brasil em 2024. Registrou 4.845 unidades, ante as 4.640 do Série 3.

Os carros premium mais vendidos em dezembro de 2024

1º BMW X1 - 800 unidades

2º BMW Série 3 - 358

3º Volvo EX30 - 354

4º Volvo XC60 - 312

5º Audi Q3 - 276

6º Audi Q5 - 193

7º Porsche Macan - 189

8º BMW X5 - 128

9º Defender - 114

10º Porsche Cayenne - 110