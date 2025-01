De Renegade a Tiggo 7: 30 carros que se deram bem no Brasil em 2024

Maiores altas

O maior crescimento foi do Tiggo 7. Em 2023, o modelo não chegou a 7 mil unidades vendidas. Em 2024, atingiu 30.896, alta de 386,62%. Com isso, o SUV ficou com a 21ª posição na lista dos mais emplacados.

Além disso, o Caoa Chery foi o terceiro SUV médio mais vendido do Brasil. O sucesso do Tiggo 7 é resultado do lançamento da versão Sport, com preço de utilitário-esportivo compacto. Poderia até ter vendido mais. Porém, não havia capacidade de produção.

Na lista dos 30 mais vendidos, a segunda maior alta, de 261,05% foi do Song. O BYD teve 27.689 unidades comercializadas e obteve a 30ª posição. No caso deste modelo, a razão é a chegada de um novo produto, o Song Pro, que se reuniu ao Plus.

A Fenabrave, no entanto, soma todos os produtos da linha Song (da mesma maneira que faz com o Haval H6, da GWM). O Pro tem preço abaixo de R$ 200 mil. No fim de 2024, a gama também recebeu o Song Premium, mas este não teve tempo de gerar impacto nos emplacamentos.

Acima do mercado

Outros modelos do top 30 tiveram altas mais discretas, mas significativas. Quinto mais emplacado em 2024, o Fiat Argo somou 91.139 unidades vendidas, crescimento de 36,6%. O Polo também se destacou, com avanço de 25,98% e 140.144 unidades.