Vantagens fiscais fazem Minas Gerais superar SP em vendas de carros 0 km

Durante o mês de novembro, Minas Gerais tem surpreendido o mercado automotivo ao ultrapassar São Paulo em participação nos emplacamentos de carros novos, apesar de ter uma frota significativamente menor. Hoje, são cerca de 12,4 milhões de veículos em circulação no território mineiro, contra uma frota de 33,7 milhões em São Paulo.

De acordo a consultoria Bright Consulting, durante a primeira quinzena de novembro, Minas Gerais obteve 28,1% dos emplacamentos, enquanto São Paulo registrou 26,5%.

No dia 14 de novembro, o estado mineiro representou impressionantes 48% do total de emplacamentos no país. De acordo com dados da Fenabrave, a federação das concessionárias, no Brasil, 52% dos emplacamentos de veículos de automóveis e comerciais leves foram feitos por vendas diretas no acumulado de 2024.