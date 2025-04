Lata Velha: quadro de Huck volta à TV e abandona exageros do passado

O Lata Velha está de volta. No último domingo (13), o quadro exibido no Domingão com Huck estreou sua 20ª temporada com a reforma de um Chevrolet Monza Hatch 1983, de Gabriel, morador de Indaiatuba (SP). A abordagem aconteceu em Campos do Jordão, durante uma visita ao Museu CARDE - espaço dedicado à cultura automotiva —, onde o participante foi surpreendido com a notícia de que seu carro havia sido "roubado".

A partir daí, o programa seguiu o roteiro conhecido: pegadinha, reforma completa, prenda e entrega. Foram 49 minutos no ar, com bastante espaço para contar a história do carro e do casal Gabriel e Mariana. E, sim - a prenda artística continua sendo parte da fórmula: o proprietário precisou apresentar a música "Dona", do Roupa Nova, no palco do Domingão antes de receber o carro de volta.