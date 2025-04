Mentiram para você? Por que o seu carro nunca vale o preço da Fipe

Ah, e sabe aquelas promoções que dizem "pagamos Fipe no seu usado"? Fique de olho no asterisco. Em geral, é só para quem vai dar o carro como entrada e comprar outro - e mesmo assim, há regras e limites.

Apesar de não refletir o valor exato de venda do seu carro, a tabela Fipe ainda é amplamente usada por seguradoras para calcular indenizações em caso de sinistro total ou roubo. Ou seja, se o seu carro for declarado perda total, o valor pago será com base na tabela Fipe do mês vigente - o que pode ser vantajoso (ou não), dependendo do momento do mercado.

Atualmente, por exemplo, tem sido bem positivo, mas o mesmo não acontecia na época da pandemia, quando, por causa da escassez de carros novos, os usados valiam até mais do que a Fipe.

Fipe é só o começo. O resto depende de você (e do seu carro)

Na prática, o valor do seu carro vai depender do estado dele, da negociação, do canal de venda (particular ou loja), da pressa que você tem e até da sorte. E se quiser saber quanto realmente vale seu carro? Pesquise preços reais, veja outras tabelas e, se possível, compare com transações feitas recentemente.

No fim das contas, vender um carro é um pouco como vender um imóvel: a tabela ajuda, mas quem dita o preço? É o comprador.