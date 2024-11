Carro só para rodar: perigosa, venda barata cresce em grupos nas redes

Receptação e as consequências legais

Além do risco de perder o carro, quem compra veículos por valores muito abaixo do mercado pode estar se envolvendo em uma situação mais séria, como o crime de receptação. De acordo com Vieira, "se o carro for roubado e o comprador não puder provar que agiu de boa-fé, ele poderá responder criminalmente".

Com preços que vão muito além do desconto normal de mercado, o comprador geralmente sabe que o veículo tem um histórico complicado, o que enfraquece qualquer defesa de boa-fé.

A venda de carros nessas condições já virou um nicho específico nas redes sociais, com grupos e páginas dedicados exclusivamente a anúncios de veículos para "rodar até apreender". Em muitos casos, os vendedores deixam claro o estado jurídico dos veículos e explicam que não oferecem garantias. Esses grupos são compostos por membros que buscam uma solução barata e temporária para se locomover, cientes de que estão fazendo uma escolha arriscada.

Para esses compradores, o carro é uma aposta de curto prazo. Sabem que poderão usá-lo até o momento em que o veículo seja parado pela polícia e apreendido, o que, para muitos, é apenas uma questão de tempo.

