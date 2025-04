Peças valem fortuna: carros de luxo são 'depenados 'em concessionária de SP

Peças valiosas, de fácil remoção e com altíssima demanda no mercado clandestino: essa combinação transformou faróis, rodas e lanternas de carros de marcas de luxo em alvos de criminosos.

A prática, já flagrada no Brasil e em países como Reino Unido e Alemanha, ganhou força no Brasil nos últimos anos. Começou nas ruas, com furtos rápidos em plena luz do dia, e agora atingiu um novo patamar: no último domingo (20), uma concessionária da Porsche em São Paulo foi invadida e saqueada por uma quadrilha organizada.

O crime aconteceu por volta das 13h na unidade operada pelo grupo Stuttgart na Vila Olímpia, bairro da Zona Sul da capital paulista. Ao menos nove criminosos participaram da ação, de acordo com a polícia.