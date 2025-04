Por que seguradoras passaram a cobrir danos morais para motoristas

Projeto de lei pode reforçar a importância da cobertura

O debate sobre responsabilização no trânsito avançou também no Congresso. Em dezembro de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 3125/21, que prevê que motoristas sob efeito de álcool ou drogas que causarem acidentes terão que arcar com indenizações por danos materiais, morais, estéticos e, em alguns casos, pagar pensão à vítima ou à família.

O projeto altera o Código Civil e segue para o Senado. A proposta é de autoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e recebeu parecer favorável do relator Julio Lopes (PP-RJ). "A irresponsabilidade de dirigir sob tais condições não pode recair apenas sobre as vítimas e seus familiares", afirmou o relator.

Proteção extra em tempos de tensão no trânsito

Diante de um cenário cada vez mais judicializado e de um trânsito que muitas vezes mistura estresse e descontrole, a cobertura por danos morais surge como mais uma camada de proteção.

Ela não substitui atitudes corretas ao volante, mas pode resguardar o motorista em casos que ultrapassem a esfera material - e terminem na Justiça.